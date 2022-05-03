Окупанти продовжують блокувати для судноплавства частину Чорного моря

Російські кораблі в акваторії Чорного моря продовжують атакувати мирні українські міста ракетами. Також їхня присутність заважає вільному судноплавству.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ситуація у Чорному морі залишається напруженою. Російські кораблі не збираються покидати своїх позицій та завдавати нових ударів.

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Ситуація у Чорному морі

Корабельне угруповання росіян продовжує блокувати північно-східну частину Чорного моря. Судноплавство у тій частині акваторії заблоковане.

Також повідомляється, що є висока ймовірність ракетних обстрілів, під ураженням може опинитися будь-яке місто. Українців закликають оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та в жодному разі не ігнорувати попереджень.

Протистояння у морі: останні події

Українські герої вдарили по позиціях російських окупантів на острові Зміїний. Ворог втратив 3 зенітні установки та ЗРК "Стріла-10". Також було знищено машину телекомунікаційним обладнання. Як повідомляє журналіст Роман Цимбалюк, після влучного удару ЗСУ по Зміїному загинули усі ворожі солдати. Раніше повідомлялося, що на острові рашисти втратили 42 своїх військових.

Загроза ракетного обстрілу мирних українських міст з акваторії Чорного моря ще доволі висока. Як повідомили в Міністерстві оборони, наразі у Чорному морі базуються 3 носії ракет типу "Калібр", а один сумарний залп дорівнює 20 ракетам.

Ракета "Калібр": особливості

"Калібр" – це крилата ракета, яка створювалася для підводних човнів та кораблів. Також є модифікації для пуску та літаків та наземних установок. Маршрут польоту ракети визначається заздалегідь, зазвичай вона оснащена фугасною бойовою частиною вагою у 450-кілограмовів.

Російські кораблі боїться повторення долі крейсеру "Москва", тому відійшли якомога далі від українських берегів, щоб не стати наступними мішенями для ураження.

А от екіпаж потопленого флагмана російського флоту починає скаржитися на своє командування. Керівництво флоту окупантів після втрати "Москви" намагається усіляко врятувати свою кар'єру, адже після провалу розпочалися жорсткі репресії. Натомість про матросів турбуватися ніхто не збирається. Вони перебувають у лікарнях з травмами, опіками та пораненнями, але одних компенсацій від держави не отримають.

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