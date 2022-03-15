Ворог продовжує наступ біля Волновахи: вже відома ціль

15 березня 2022 , 01:17
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська Росії продовжують атакувати наших захисників у напрямку Волновахи. Вони хочуть прорватися до одного із сусідніх населених пунктів.

Така ситуація в цій частині східного фронту станом на 15 березня. Який напрям атаки ворогів, розповіли в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. 

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Куди саме вони просуваються 

Наші воїни продовжують стійко стримувати навалу російської орди в районі Волновахи. Це потрібно, щоб не дати ворогам просунутися на північ. 

На Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар,
– повідомили в ЗСУ. 

Варто зауважити, що наші війська за кілька днів до цього вийшли з Волновахи, проте продовжили запеклі бої на околиці. Оскільки вороги обстрілювали місто впродовж кількох днів, воно практично повністю знищене. 

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Автор: Олександр Марчак