Окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька: ЗСУ завдають противнику втрат

Місто Сєвєродонецьк стало чи не головним епіцентром війни Росії проти України зараз. Окупанти активно намагаються захопити місто, яке утримують українські захисники.

Про те, що російські загарбники основні зусилля зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, підтвердили й у Генштабі ЗСУ.

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Ворог намагається як захопити Сєвєродонецьк, так і відрізати сили української оборони, захопивши трасу Лисичанськ – Бахмут. Саме по цій трасі йде постачання до Лисичанська та Сєвєродонецька. Дорога поки перебуває під контролем українських сил, але прострілюється ворогом. Тому пересування по ній небезпечне.

У Сєвєродонецьку тривають бойові дії з перемінним успіхом. Ворог значно переважає українські сили. Натомість наші воїни завдають противнику втрат. Штурм міста окупантами продовжуються. Напередодні бої тривали у східній частині міста.

Наступ на "трасу життя"

Ще нещодавно ворог контролював до 70% Сєвєродонецька. Але українські війська пішли в контрнаступ, і за 48 годин їм вдалося відкинули російські війська до східних околиць міста та з південних населених пунктів. Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають , шо такі вдалі дії українців можуть свідчити про зниження бойової потужності російських військ в Україні. А також про те, що українці намагаються використати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу – у Харківській області та вздовж південної осі.

Важливим для ворога залишається і Бахмут, на який наступають з різних сторін. Адже захоплення цього міста дозволить росіянам здійснити наступ на Лисичанськ.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли та відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

Також з метою посилення угруповання на напрямках Попасна, ворог здійснює передислокацію підрозділів.

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