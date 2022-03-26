Окупанти продовжують викрадати цивільні та медичні автомобілі на Сумщині
Джерело:телеграм-канал Дмитро Живицький
Російські окупанти продовжують викрадати цивільні машини мирних жителів і медичні автомобілі служб швидкої допомоги.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Список вкрадених авто з номерними знаками голова ОВА опублікував у своєму телеграм-каналі.
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Він зазначив, що учора російські військові викрали білий Renault Duster з написом "медична служба Боромлянської громади". Номерні знаки зняли та залишили на місці.
Список викрадених авто
Автівки, викрадені орками за минулу добу на Сумщині:
- "ВАЗ-2106", ВМ2106
- "Нива-2113" білого кольору, ВМ 3767 АА
Раніше викрадені машини, про які стало відомо сьогодні:
- "ВАЗ-1118" (Lada Kalina) сірого кольору;
- "ВАЗ-2105", зеленого кольору, ВМ 6126 АТ (захоплені невідомими).
Якщо у вас зник або був викрадений російськими військовими автомобіль – терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер. Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами,
– зазначав раніше Дмитро Живицький.
Нагадаємо, що раніше Живицький розповів про ймовірність застосування хімічної зброї російськими військами, зазначивши, що зараз потрібно бути готовими до всього, адже "окупанти підступні й абсолютно з'їхали з глузду".
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