Окупанти проводять тренування ППО неподалік українських кордонів, – Генштаб ЗСУ

Неподалік українських кордонів російські окупанти розгортають системи радіоелектронної розвідки та проводять тренування протиповітряної оборони.

Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України ввечері 22 квітня.

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Спостерігається нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області. Пости постановки радіоперешкод у районі Клімовки та Димамерок розгорнули білоруські підрозділи,

– вказують наші військові.

Зазначають також, що російські окупанти провели тренування сил і засобів протиповітряної оборони.

"Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України з території Білорусі", – додали у Генеральному штабі ЗС України.

Нагадаємо, українські воїни з початку повномасштабного вторгнення знищили 69 засобів ППО ворога.

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