Вишукують спосіб "вшитися" підземним шляхом, – в ОК "Південь" жартують з окопів росіян у Криму
В окупованому Криму росіяни риють окопи просто посеред пляжів. Ймовірно, таким чином окупанти уже готуються до контрнаступу ЗСУ, а саме – шукають спосіб, як відійти.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пожартувала з окупантів, які звели "лінії оборони на пляжі в окупованому Криму", поблизу Маяка в Заозерному.
Дивіться також Рішення за Україною, – Столтенберг відреагував на військовий шлях повернення Криму
Вони риють по всьому Криму, хіба, може, вишикують для себе спосіб "вшитися" підземним способом,
– сказала речниця.
Наталія Гуменюк також припустила, що причина може бути у десанті, який росіяни постійно погрожують висадити на узбережжі.
"Ті окопи, що викопують біля убереження безпосередньо, складається враження, що якщо вони таки наважаться висадити той самий десант, яким вони погрожують з самого початку вторгнення. Скоріш за все ці загородження спрямовані на те, щоб їх же десант і не повернувся, не втік з поля бою" ,– додала Гуменюк.
Що відбувається в окупованому Криму
- Російські війска нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, побоюючись контрнаступу ЗСУ – вони будують фортифікаційні споруди.
- За даними Генштабу ЗСУ, для виконання інженерних робіт завезли 150 військових строкової служби з Челябінської області.
- Водночас жителів Криму уже теж поступово ставлять до відома про підготовку спецоперації.
- Так, 24 лютого на радіостанціях окупованого півострова прозвучало звернення очільника ГУР Кирила Буданова, який запевнив, що Україна поверне всі свої території та знайде кожного зрадника.
До теми Донбас потім: генерал Годжес пояснив, чому Україні надважливо насамперед звільнити КриЗауважте! В РНБО заявили про намір змінити офіційну стратегію деокупації Криму. Першу й останню стратегію деокупації півострова затверджували ще у 2021 році й вона не відповідає сучасним реаліям.