Своїх не шкода: окупанти вкотре "забили" на росіян заради колаборантів з Херсона

В Ярославль приїхали переселенці з Херсону. Тобто спочатку росіяни приєднали область до себе, призначили чиновників, пороздавали собі ордени та медалі, а потім пропонують всім "звільненим" громадянам шукати собі нове місце для життя по всій Росії.

Як росіян знову кинули

І дурні знаходяться. Це прямо бінго для самої України, бо якби вони залишилися, то потім би ломанулись голосувати за Шарія і Ко.

Читайте також Танцювати з приводу "наші прорвали фронт під Сватовим" ще зарано

А так один профіт – аби тільки їх лиця запам'ятали та не дати повернутися.

Преса Ярославля написала, що біженцям з Херсона видали сертифікати на купівлю квартир. Йди й скуповуй той Ярославль, що за 1300 кілометрів від Херсона і 250 кілометрів від Москви.

У коментарі прийшли ошукані ярославці, які всі такі бідні в іпотеках, в не розселених бараках та в пошуках справедливості. Новина з найкращими їх коментарями набрала ще більше переглядів ніж сама новина.

Так радий за обидві сторони! Аби тільки не повертались.



Реакція росіян на житло для херсонців / Скриншот



Ярославці обурились у мережі / Скриншот

Останні новини з Херсонщини