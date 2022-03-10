Окупанти розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити ЗСУ

Російські окупанти готують чергові провокації в Україні. Орда готова підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити українських військових.

Ворог розглядає варіанти вчинення провокацій

Російські окупанти цинічно обстріляли лікарні в Маріуполі, заявивши, що там були українські військові. Тепер ворог готовий до провокації на Харківщині.

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У СБУ повідомили, що російські окупанти розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині. Вони хочуть звинуватити в цьому ЗСУ.

Також у СБУ заявили, що ворог розглядає варіанти вчинення й інших провокацій.

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