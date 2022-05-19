Окупанти розграбували будинок нардепа Костенка, коли побачили там форму полковника

Російські окупаційні війська розграбували будинок, де раніше проживав нардеп Роман Костенка. Причиною цьому слугувала його форма полковника СБУ, яку вони знайшли.

Про це стало відомо 18 травня. Народний обранець сам розповів про це в ефірі американського радіо National Public Radio.

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Росіяни забрали в окопи навіть меблі

Річ у тім, що народний депутат народився і виріс у селі біля Херсону. Воно зараз тимчасово захоплене військами Росії.

Коли окупанти зайшли в дім нардепа, під час обшуку виявили форму. На думку Костенка, саме це спонукало їх почати розграбовувати практично все, що було в оселі.

Там була моя полковницька форма і багато іншої амуніції, яку я залишив після того, як став депутатом. Вони забрали це все. Вони вкрали всі меблі й забрали всі речі у свої окопи,

– розповів Роман Костенко.

За його словами, росіяни забрали медалі, амуніцію та навіть бронежилети. Зараз у будинку досі проживають військовики ворога.



Роман Костенко у формі, про яку мовиться / Фото goloszmin.org

Що відомо про Романа Костенка

У 2005 році майбутній нардеп закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Там він здобував спеціальність "Бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ".

Від квітня 2014 по травень 2019 року служив у зоні бойових дій на Донбасі. Обіймав посаду командира взводу та заступника командира розвідувальної роти повітряно-десантної бригади ЗСУ.

Також є полковником СБУ. У спецслужбі перебував на керівних посадах Центру спеціальних операцій "А" – "Альфа".

Є одним із оборонців Донецького аеропорту, які за свою незламність почали називатися "кіборгами". Костенко має військовий позивний "Гром".

У серпні 2019 року, після обрання народним депутатом від партії "Голос", став секретарем комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Також є заступником члена постійної делегації та Парламентській асамблеї НАТО.

За свої заслуги має дві почесні державні нагороди – Орден Богдана Хмельницького III ступеня, а також орден "Народний герой України".

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