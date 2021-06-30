Окупанти створили "чергу" на пункті пропуску і розповсюджують фейки про карантин

Проросійські бойовики штучно створили чергу на пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Вони також розповсюджують фейки про відновлення Кабінетом Міністрів карантинних обмежень для тих, хто приїжджає з тимчасово окупованої території.

Громадяни, які прибули з окупованої Луганщини повідомили, що російські найманці розповсюджують інформацію про відновлення карантину.

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Фейки про карантин від бойовиків

Представники окупантів заявляють, що український уряд повернув обов'язкову самоізоляцію після перетину лінії розмежування. Однак насправді такі вимоги не діють.

А пункти пропуску працюють щоденно з 8:00 до 16:00.

Штучні черги на КПВВ

Окрім того, до 12:00 окупанти штучно стримували громадян, які хотіли виїхати з тимчасово окупованої території та дуже повільно здійснювали пропуск зі своєї сторони.

Після відновлення пропуску поблизу КПВВ "Станиця Луганська" утворилась черга на вхід до підконтрольної Україні території. У ній перебувало приблизно 400 людей. Через це довелось залучати додаткові прикордонні наряди.