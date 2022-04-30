Окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній: з водіями зв'язку немає

Російські окупанти продовжують робити все для того, щоб українці не могли виїхати з гарячих точок. Так, загарбники обстріляли евакуаційні автобуси у Попасній.

Про це повідомив глава Попаснянської ВЦА Микола Ханатов. Він зазначив, що евакуаційні автобуси розстріляли, а їхні водії перестали виходити на зв'язок.

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До Попасної відправили додаткові автобуси

Ханатов зазначив, що напередодні з Попасної вдалося евакуювати 31 людину. Але охочих виїхати з міста було значно більше. Відтак, ухвалили рішення відправити туди два додаткові автобуси. Транспортні засоби до пункту призначення доїхали, а там уже потрапили під вогонь ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Зв'язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає,

– підкреслив Ханатов.

Очільник ВЦА підкреслив, що дуже хвилюється за людей, які вирушили на евакуаційних автобусах до Попасної. Це волонтери, які взяли на себе сміливість вивезти мирне населення з міста.

Микола Ханатов підкреслив, що російські військові щоденно вбивають мирне населення. Причому, жертвами окупантів є російськомовне населення, яке вони буцімто прийшли "рятувати". Сама ж Попасна перетворилася на справжнє поле бою.

Волонтерів у Попасній обстрілюють не вперше

Стало відомо також, що російські загарбники обстріляли автомобіль, в якому були волонтери, а також поліцейський автобус. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що у транспортному засобі, в бік якого окупанти відкрили вогонь, перебували двоє місцевих мешканців, а також вінничанин. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.

Яка зараз ситуація у Луганській області

У зведенні Генерального штабу ЗСУ від 30 квітня повідомили про те, що окупанти не припиняють наступ. Їхні війська рухаються на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямках.

Зазначимо, що керівництво російської армії має нову мету. Воно прагне вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Відтак, обстріли на Донбасі не припиняються ані вдень, ані вночі.

Російські десантники на днях спробували штурмувати бойові позиції українських військових у Луганській області. Намагання загарбників успіхом не увінчалися. Ба більше, вони втратили значну частину свого особового складу.

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