Вбили батька з дитиною: росіяни розстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині

Російські терористи 17 червня розстріляли цивільний автомобіль в Херсонській області. Від рук окупантів загинули батько та його 15-річний син.

Російські військові відкрили вогонь по автомобілю на дорозі від Олешок до села Саги Херсонської області. Про це інформує 24 Канал.

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Про новий воєнний злочин росіян розповіли в Офісі генпрокурора. Зазначили, що окупанти обстріляли цивільний автомобіль у цю суботу.

17 червня по дорозі від міста Олешки до села Саги Херсонської області ворог обстріляв цивільний автомобіль, в якому перебували батько та 15-річний син. Вони загинули,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

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