Окупанти розстріляли українських військовополонених на Курщині

20 листопада 2024, 18:42
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Автор: Діана Квасневська

Російські окупанти в Курській області могли розстріляти наших військових, які потрапили в оточення. У мережі опублікували трагічні кадри.

24 Канал пише з посиланням на Уповноваженого з прав людини, що окупанти вчинили черговий воєнний злочин.

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Що відомо про трагедію на Курщині 

Дмитро Лубінець заявив, що з соціальних мереж стало відомо, що Росія, ймовірно, розстріляла наших захисників, які потрапили в російське оточення на Курщині.

Через це Уповноважений Верховної Ради з прав людини скерував листи до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин,
– заявив Лубінець.

Український активіст Сергій Стерненко опублікував відео з українськими Героями на Курщині. 

Станом на вечір 20 листопада влада офіційно не повідомляла детальнішої інформації про трагедію на Курщині. 

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих військових. 