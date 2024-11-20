Окупанти розстріляли українських військовополонених на Курщині
Російські окупанти в Курській області могли розстріляти наших військових, які потрапили в оточення. У мережі опублікували трагічні кадри.
24 Канал пише з посиланням на Уповноваженого з прав людини, що окупанти вчинили черговий воєнний злочин.
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Що відомо про трагедію на Курщині
Дмитро Лубінець заявив, що з соціальних мереж стало відомо, що Росія, ймовірно, розстріляла наших захисників, які потрапили в російське оточення на Курщині.
Через це Уповноважений Верховної Ради з прав людини скерував листи до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин,
– заявив Лубінець.
Український активіст Сергій Стерненко опублікував відео з українськими Героями на Курщині.
Станом на вечір 20 листопада влада офіційно не повідомляла детальнішої інформації про трагедію на Курщині.
Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих військових.