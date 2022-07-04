Окупанти самі загнали себе у пастку, – військовий експерт про успіхи ЗСУ на 3 напрямках

Окупанти обрали хибну тактику, кинувши всі основні сили на Схід України. Адже на трьох інших напрямках ЗСУ почали завдавати контрударів та поступово відсувають ворога.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що часткова перемога Росії полягає в тому, що вони стягнули сили на один напрямок.

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Водночас, за його словами, на інших трьох напрямках – Запорізькому, Херсонському та Криворізькому – ЗСУ мають певні успіхи. Чим закінчаться ці успіхи – подивимося.

Сьогодні Росія не здатна розвести ці війська по інших напрямках, бо тоді вона послабить Східний напрямок і ми там почнемо контрнаступальні дії,

– заявив Жданов.

Він пояснює, що цим окупанти самі себе загнали в пастку. А "свіжих" резервів в них на сьогодні немає.

"Наразі в ЗСУ також недостатньо сил та засобів, поставки озброєння йдуть дуже повільно. І це є головним чинником стримування нашого просування вперед", – підсумував він.

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До слова, начальник ГРУ Міноборони Кирило Буданов зауважив, що темпи бойових дій уже сповільнюються. На його думку, перші великі перемоги України у війні з Росією будуть в серпні. Також у розвідці вважають, що кінцем війни буде вихід на кордони України станом на 1991 рік, цього варто очікувати у 2023 році.

Водночас британська розвідка стверджує, що після виходу ЗСУ з Лисичанська Росія, ймовірно, намагатиметься захопити Донецьку область. Битва може бути важкою.