Окупанти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині: там ховалися люди

У суботу 7 травня Росія вкотре воювала з беззбройними мирними мешканцями. У Луганській області окупанти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село.

Трагедія трапилася у селищі міського типу Білогорівка, що у Сєвєродонецькому районі. У приміщенні школи ховалися люди, які не встигли евакуюватися.

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Білогорівська школа була єдиним містом порятунку для людей після того, як росіяни обстріляли місцевий клуб. Але тепер окупанти забрали у місцевих і цей прихисток.

Рятувальники продовжують розбирати завали

У приміщенні навчального закладу перебували близько 90 людей. Наразі рятувальники дістали з-під завалів близько 30 з них.

Наслідки авіабомбардування школи: фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти намагаються прорватися у районі Білогорівки й з Рубіжного. Тож жителів цих районів закликали якнайшвидше евакуюватися.

Напередодні росіяни обстріляли з "Градів" інший населений пункт Луганщини

Сьогодні ж окупанти обстріляли з "Градів" житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки, внаслідок чого загинули 2 дитини – 11-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. 69-річна жінка та ще 2 дівчинки у віці 8 та 14 років отримали важкі поранення.

Останні новини з Луганської області:

7 травня росіяни обстріляли автівку, якою евакуйовували мешканця Комишуватки, що у Попаснянському районі. На щастя, ніхто не постраждав.

6 травня окупанти обстріляли житлові райони Луганщини 24 рази.

Тоді ж у Сєвєродонецьку обстріляли лікарню. Також Росія продовжує гатити по хімічному заводу "Азот".

Загалом ворог продовжує наступати на Сході. Путін хоче захопити всю Донецьку та Луганську області й отримати сухопутний коридор між ними та окупованим Кримом.

Особливо складна ситуація в Попасній на Луганщині. Її вже майже стерли з лиця землі, але ворог не зупиняється й продовжує безперестанку обстрілювати місто. Цілодобово Попасну бомблять та обстрілюють з усіх видів зброї.

Попри те, що перед загостренням бойових дій влада закликала усіх містян евакуюватися, у Попасній залишилася частина населення й наразі у них немає зв'язку. Тепер евакуювати людей не можуть через постійні обстріли.

Мер міста Микола Ханатов повідомив, що окупанти намагаються оточити місто та взяти його в кільце.

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