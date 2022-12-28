Окупанти сповільнилися в наступі на Бахмут: яке основне завдання ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що просування росіян в районі Бахмута сповільнилося. Водночас завдання ЗСУ не повестися на військову хитрість ворога.

Усі ці розмови про нібито оперативну паузу мають на меті одне – полегшення ситуації для російського окупаційного війська. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Андрій Харук.

До теми Росіяни спинилися під Бахмутом, а Путін просить про "перемир'я": що це означає

Окупанти хочуть підтягнути до Бахмута живу силу та боєприпаси

У такий спосіб командування країни-агресорки намагається створити можливість для підтягування артилерії, адже загарбники ніби відчувають певні проблеми з боєприпасами. А також забезпечити можливість для відправлення в район Бахмута "гарматного м'яса" – мобілізованих росіян.

Що ж стосується українських захисників, то вони продовжуватимуть звільняти території нашої держави.

Якщо буде можливість зайняти більш вигідні позиції, наприклад, на схід від Бахмута, то наше командування цим скористається,

– сказав військовий експерт.

За його словами, це буде ще одним, хоч і невеликим, але важливим кроком у звільненні нашої території від російських окупантів.

Харук розповів, яким є завдання ЗСУ біля Бахмута: дивіться відео

Ситуація навколо Бахмута: останні новини