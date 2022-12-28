Окупанти сповільнилися в наступі на Бахмут: яке основне завдання ЗСУ
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що просування росіян в районі Бахмута сповільнилося. Водночас завдання ЗСУ не повестися на військову хитрість ворога.
Усі ці розмови про нібито оперативну паузу мають на меті одне – полегшення ситуації для російського окупаційного війська. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Андрій Харук.
До теми Росіяни спинилися під Бахмутом, а Путін просить про "перемир'я": що це означає
Окупанти хочуть підтягнути до Бахмута живу силу та боєприпаси
У такий спосіб командування країни-агресорки намагається створити можливість для підтягування артилерії, адже загарбники ніби відчувають певні проблеми з боєприпасами. А також забезпечити можливість для відправлення в район Бахмута "гарматного м'яса" – мобілізованих росіян.
Що ж стосується українських захисників, то вони продовжуватимуть звільняти території нашої держави.
Якщо буде можливість зайняти більш вигідні позиції, наприклад, на схід від Бахмута, то наше командування цим скористається,
– сказав військовий експерт.
За його словами, це буде ще одним, хоч і невеликим, але важливим кроком у звільненні нашої території від російських окупантів.
Харук розповів, яким є завдання ЗСУ біля Бахмута: дивіться відео
Ситуація навколо Бахмута: останні новини
- У Міністерстві оборони України заявили, що понад усе росіяни мріють до кінця 2022 року вийти на адміністративні межі Донецької області. Зокрема й через це вони продовжують марні спроби штурмувати Бахмут.
- Так, з початку повномасштабного вторгнення Росія системно зазнавала військових поразок одна за одною. Тож під кінець року в Кремлі хочуть показати бодай якісь результати своєму населенню і, що важливіше – зовнішньому світу.
- У ЗСУ повідомили, що наразі ворог дещо змінив тактику на Бахмутському напрямку: замість великих батальйонних тактичних груп окупанти діють малими групами. Окрім того, для прориву та виснаження української оборони загарбники використовують зеків, які є фактично одноразовим елементом.
- Військовий експерт Михайло Притула переконаний, що зміна тактики не принесе окупантам жодного успіху на фронті. На його думку, така зміна тактики свідчить про великі втрати росіян, адже окупантів щодня меншає на 500 – 600 осіб.