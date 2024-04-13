Окупанти спрямували ракету на Вознесенськ, що на Миколаївщині: в місті чули вибухи

Вдень 13 квітня у Вознесенську, що у Миколаївській області, пролунав вибух. Росіяни спрямували на місто керовану авіаційну ракету.

Закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі оголошення загрози одразу прямувати в укриття. Це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Деталі атаки

Повітряні Сили о 18:39 попередили про керовану авіаційну ракету у напрямку Вознесенська. Приблизно за 5 хвилин після цього у місті пролунав потужний вибух.

Як зазначають моніторингові пабліки, гучний звук був наслідком роботи ППО. Попередньо ракета припинила своє існування у межах району.

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Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 18:18. Повітряні Сили фіксували активність ворожої авіації – Су-34 та Су-35 на Півдні. Відбої в регіоні пролунали вже о 19:01.

Російські атаки на Україну