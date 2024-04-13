Окупанти спрямували ракету на Вознесенськ, що на Миколаївщині: в місті чули вибухи
Вдень 13 квітня у Вознесенську, що у Миколаївській області, пролунав вибух. Росіяни спрямували на місто керовану авіаційну ракету.
Закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі оголошення загрози одразу прямувати в укриття. Це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Деталі атаки
Повітряні Сили о 18:39 попередили про керовану авіаційну ракету у напрямку Вознесенська. Приблизно за 5 хвилин після цього у місті пролунав потужний вибух.
Як зазначають моніторингові пабліки, гучний звук був наслідком роботи ППО. Попередньо ракета припинила своє існування у межах району.Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершим!
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 18:18. Повітряні Сили фіксували активність ворожої авіації – Су-34 та Су-35 на Півдні. Відбої в регіоні пролунали вже о 19:01.
Російські атаки на Україну
- Удень 12 квітня в Сумах місцеві жителі чули потужний вибух. Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки постраждав залізничний вокзал міста – вибито вікна. Постраждалих немає – працівники та пасажири перебували в укриттях.
- Вночі того-таки дня вибухи пролунали й у Кривому Розі. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку області. Згодом стало відомо, що місцеві чули роботу ППО по БпЛА.
- Вдень 11 квітня кілька потужних вибухів пролунало у Харкові. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучань окупантів під час тривоги в межах населених пунктів Харківщини не зафіксували. Інформація про постраждалих також не надходила, а профільні служби продовжують огляд.