Окупанти терміново роздали паспорти Росії 12 тисячам українців, яких депортували
Окупанти роздали паспорт Росії українцям, яких депортували з території України. Російські паспорти начебто отримали 12 тисяч українців.
У Росії понад 10 тисяч українських дітей
Відповідну інформацію повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву заступника начальника Головного управління з питань міграції МВС РФ Олега Кадочникова.
До речі В Естонії заявили, що у РФ прибули перші українці, яких депортували з Маріуполя
Він заявив, що близько 12 тисяч українців "в екстреному порядку" прийняли до громадянства Росії.
Повідомляється, що деякі з "переселенців" перебувають у більш ніж 800 пунктах тимчасового розміщення.
Всього, як заявляють російські окупанти, у них проживають близько 25 тисяч осіб. Серед них – 10,5 тисяч дітей.
У російському МВС кажуть, що українці можуть працювати у Москві без патентів та дозволів на роботу.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти депортували майже 40 тисяч людей з міста. Ворог розлучає українські родини.
- Російські військові вивозять на територію РФ українських дітей, коли батьки залишаються в Україні.
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