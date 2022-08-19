росіяни тероризують Харків і змушують ЗСУ залишатись на цьому напрямку, – британська розвідка

російські окупанти намагаються скувати українські сили в районі Харкова. Водночас загарбники слабо утримують харківський сектор.

Харків знаходиться за 15 кілометрів від лінії фронту. Обстріли з РСЗВ та неточні влучення призвели до руйнувань у значній частині міста. Про це заявили в розвідці Великої Британії.

Зверніть увагу Внаслідок обстрілу гуртожитку в Харкові загинули 13 людей, ще 45 постраждали

Як загарбники тероризують Харків

Як повідомили у розвідці, російські сили відносно слабо утримують харківський сектор, але продовжують проводити локальні рейди та перевірочні атаки проти українських захисників.

Незважаючи на те, що лінія фронту в цьому секторі мало зрушилася з травня, друге місто України було під одними із найбільш послідовних обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години.

Ймовірно, вони (окупанти – 24 канал) намагаються змусити Україну залишити значні сили на цьому фронті,

– наголосили у відомстві.

Окупанти роблять це, щоб не допустити використання українських сил для контратаки в інших місцях.

Яка ситуація у Харкові

російські окупанти продовжують обстрілювати житлові райони Харкова. Так, 19 серпня росіяни запустили по місту щонайменше 5 ракет. На жаль, вже відомо про одну загиблу жінку внаслідок цинічної атаки.

У Слобідському районі 18 серпня внаслідок потрапляння ворожої ракети сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо. На місці події працюють рятувальники ДСНС. За попередніми даними, загинули 3 особи, зокрема 12-річний хлопчик. 8 осіб, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.

У Салтівському районі рятувальники розбирають завали. Ймовірно, там є люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будинки поруч та низку автівок. Як розповів речник ДСНС Євген Василенко, площа пожежі становить приблизно 600 квадратних метрів. Щонайменше сім людей загинули, 20 травмовано. Серед потерпілих – 12-річна дівчинка. Всіх травмованих було направлено до медзакладу.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського обстрілу гуртожитку у Салтівському районі збільшилася до 15 осіб. У гуртожитку в Слобідському районі загинули четверо людей включно з дитиною. Під завалами у Слобідському районі можуть перебувати ще двоє людей.

Через особливо потужні та криваві обстріли Харкова 17 та 18 серпня мер міста Ігор Терехов оголосив 19 серпня днем трауру. У цей день харків'яни згадають всіх жертв російських обстрілів.

Варто переглянути – Ворог вдарив по двох гуртожитках Харкова, де жили люди: дивіться відео