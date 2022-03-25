Окупанти тероризують мирне населення Харківщини: голова ОТГ Микола Сікаленко досі у полоні
Станом на 25 березня Харківщина тримає оборону. По деяких напрямках ЗСУ йдуть в контрнаступ, однак подекуди окупанти продовжують тероризувати мирне населення.
Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Яка ситуація на Харківщині
Синєгубов проінформував, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення. До того ж в полоні ворога досі перебуває Сікаленко.
Голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко досі у полоні російських окупантів,
– зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, його викрали з власного будинку 21 березня.
За словами голови Харківської ОВА, Офіс Президента та Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук роблять все можливе, щоб звільнити голову громади з полону.
Про нові випадки викрадення людей не повідомляється.
Дивіться розмову із Синєгубовим у прямому ефірі