Окупанти тікали: ЗСУ провело ще один успішний бій

25 лютого 2022 , 15:50
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Джерело:

Міністерство оборони України

25 лютого, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Російські нападники зазнали серйозних втрат.

Про це повідомили у фейсбуці Операція об'єднаних сил. У відомстві зазначили, що Українські Збройні сили прорвали позиції окупантів в районі Біловодська у Луганській області.

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Окупанти втекли з поля Бою

Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом,
– йдеться в повідомленні. 

У міністерстві заявили, що зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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Автор: Олександр Бевза