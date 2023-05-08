Окупанти тікають зі Скадовська, згортають так звані "адміністрації", – Генштаб

У Скадовську окупанти згортають діяльність так званих "районної та міської адміністрацій". Загарбники тікають з окупованого міста.

У ніч з 6 на 7 травня росіяни завантажили в автомобілі документацію, оргтехніку та інше майно державних установ. Вже зранку 7 травня разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної "адміністрації".

До речі Росіяни не втримають оборону, коли ЗСУ активізують дії, – військовий оглядач

Схожа ситуація в інших населених пунктах області. Мовиться про Михайлівку, Петрівку, Шевченку, Широке, Улянівку та Красне.

Награбоване везуть через Бердянськ

Останнім часом на в'їзді до Криму та Керченського мосту утворились багатокілометрові затори. Ймовірно, це пов'язано з регулярною "бавовною".

Тому вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом. Це відбуватиметься за допомогою суховантажного судна, через порт Бердянська.

Зверніть увагу! Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованого Енергодара.

Хоча в Центрі нацспротиву попереджають, що в такий спосіб росіяни можуть виманити чоловіків призовного віку до фільтраційних таборів.

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятись. Проте вони продовжують обстрілювати населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення.

За останню добу під вогнем росіян опинились 20 з них. Зокрема, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.