Окупанти тримають мешканців Ізюма фактично у полоні – як живий щит проти ЗСУ, – мерія

російські окупанти тримають жителів Ізюма як живий щит. Вороги хочуть використовувати українців для захисту від Збройних Сил України.

Відповідну інформацію повідомив 7 серпня начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник в ефірі каналу "Рада". Також в РНБО розповіли, по якому місту окупанти випустили найбільше ракет.

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росіяни прикриваються мирними людьми в Ізюмі

Максим Стрельник заявив, що найгірше те, що окупанти тримають в заручниках місцевих мешканців, цивільних, які хотіли б евакуюватися з міста, розуміючи, що опалювальний сезон, який наближається, буде дуже кризовим.

На жаль, переважна більшість населення залишається в заблокованому місті. Окупанти тримають наших земляків у полоні. Вони користуються ними, як живим щитом від ЗСУ,

– заявив Стрельник.

Також за його словами росіяни знищили в Ізюмі всю систему централізованого теплопостачання і заклади охорони здоров'я.

У місті немає ліків та меддопомоги

Начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради пояснив, що в місті гострий брак медикаментів, проте росіяни відмовляють у наданні будь-яких гуманітарних коридорів для доставки найнеобхіднішого.

Там залишилися деякі медпрацівники, які намагаються надавати допомогу мешканцям, але навіть елементарні хвороби неможливо вилікувати, тому що немає ні антибіотиків, ні інсуліну, ні багато іншого необхідного,

– пояснив посадовець.

Він додав, що наші військові мають змогу тиснути на ворога і рухатися до Ізюма.

"Є успіхи, я не можу про них говорити, але наші військові сунуть у напрямку Ізюма", – підсумував Стрельник.

Варто пригадати, що насправді Збройні Сили України просуваються на Ізюмському напрямку, а росіян вдалося відкинути з Дмитрівки та Дібрівного.

Останні новини щодо ситуації в Ізюмі

5 серпня керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що росії не вдалося досягнути поставлених завдань на Ізюмському напрямку.

Експерт пояснив, що наразі російські війська мають обирати між тим, чи продовжувати наступ на Сході України, чи тримати оборону на Півдні.

Варто пригадати, що 2 серпня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що в ЗСУ виникає можливість контрнаступу на Ізюмському напрямку.

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