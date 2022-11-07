Окупанти тримають у підвалах "мобіків", що відмовляються воювати: у Донецьку таких понад 20

Російські загарбники карають своїх же "мобіків", що відмовляються воювати. Чоловіків буквально тримають у підвалах.

Зокрема, один з так званих таборів для "мобіків" росіяни облаштували в селі Завітне Бажання на Донеччині. За даними журналістів, там у підвалі утримують 21 "мобіка".

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Окупанти знущаються зі своїх "мобіків"

"Мобіків", які не хочуть воювати проти України, закрили у підвалі. Їх періодично заставляють копати бліндажі. В The Insider зазначили, що за словами родичів затриманих, мобілізованим погрожують розстрілом.

Дружина "мобіка" Олена Кашина, стверджує що її 33-річний чоловік нібито не має жодного військового досвіду. Мовляв, в армії він ремонтував БТРи.

Росіянка запевняє, що під час підготовки на полігоні її чоловікові давали постріляти з автомата лише один раз. До речі, приціл був зігнутий на бік, тож росіянин не зміг вцілити навіть зі 100 метрів. Опісля, "мобікам" показали, як копати окопи та відправили на фронт. Тож це вся бойова підготовка, наголосила росіянка.

"Мене сьогодні наші можуть розстріляти", – російський "мобік"

За словами Кашиної, її чоловік перебуває в Україні з 2 жовтня. Пізніше він телефонував додому та запевняв, що нібито не хоче вбивати людей.

Російський мобілізований зазначив, що заступник командира роти погрожує розстрілом усім, хто відмовляється воювати.

Лен, мене сьогодні наші (російські військові – 24 канал) можуть розстріляти,

– сказав російський "мобік" своїй дружині.

Наприкінці жовтня він повідомив, що частину відмовників кинули в підвал, інших кудись відвозять у невідомому напрямку.

Затриманих у підвалах майже не годують. Родичі "мобіків" вже написали заяву до слідчого комітету Росії, однак жодної відповіді так і не отримали.

До речі Менше половини готуються, решта – "бухають", – Арестович про мобілізованих в Росії

Російські "мобіки" бунтують та "зникають безвісти": останні новини

У Казані сотні "мобіків" влаштували бунт проти командира. Йому буквально влаштували коридор ганьби. Командира посилали та принижували.

Окупанти масово списують своїх мобілізованих. Зокрема, дружина одного з "мобіків" зі 55-тої гірської мотострілецької бригади розповіла, як її чоловіка кинуло командування в лісі під Сватовим. Вона звернулася до військкомату, але там заявили, що росіянин "зник безвісти".

Зауважимо, що в Росії мобілізували хворого з гепатитом C. До речі, він перебуває на обліку через наркозалежність.

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