Окупанти цинічно обстріляли Святогірську лавру: там ховалися жінки та діти
13 березня 2022 , 00:10Читать новость на русском
Джерело:Антон Геращенко у телеграмі
Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати не лише мирні українські міста, а й храми. Окупанти відкрили вогонь по Святогірській лаврі.
На момент атаки ворога там перебували жінки та діти, які переховувалися від бойових дій. У мережі вже оприлюднили фото та відео наслідків обстрілів.
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На світлинах і роликах видно, що частина стіни Святогірської лаври у Донецькій області – зруйнована. Окрім цього, від удару повилітали вікна та двері.
Нічого святого у фашистів немає. Їм все одно, що бомбити,
– написав Антон Геращенко.
Наразі інформації про жертв чи постраждалих у результаті нападу російських окупантів немає.