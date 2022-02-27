Окупанти цинічно обстрілюють Нову Каховку: з’явилося відео
Джерело:телеграм "Сьогодні"
Нова Каховка наразі перебуває під окупацією російських сил. Агресори постійно обстрілюють місто та житлові будинки.
В мережі оприлюднили відео обстрілів у Новій Каховці. Обстріл почався лише кілька хвилин тому.
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Раніше про жахливу ситуацію в Новій Каховці розповідав мер міста Володимир Коваленко. За його словами, люди навіть не мають можливості евакуюватися з окупованого міста.
Окрім того, вороги окупували міськвиконком тиа познімали з будівель всі синьо-жовтя стяги.
Нагадаємо, що з 25 лютого на території Херсонської територіальної громади діє комендантська година з 22:00 до 6:00.
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