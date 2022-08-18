"Про нас забули абсолютно": як окупанти бідкаються через відсутність виплат

російська влада вкотре кинула своїх солдатів на війні в Україні. Цього разу окупанти поскаржилися на відсутність виплат. Також загарбники залишись без харчування і тому люди скидаються їм на їжу.

челябінські окупанти, які ще не доїхали до України, заявили, що не отримують кошти. Солдатам із Башкирії нібито перевели по 200 тисяч рублів за етап тренувань, а південноуральці залишились без обіцяних грошей. Про це пишуть росЗМІ.

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Як росія обдурює своїх солдатів

За словами окупантів, вони почуваються забутими владою та шукають підтримку у комерційних структур. Наразі в росії тривають тренування, але гроші у Челябінській області не виплачують.

Один із загарбників сергій греков бідкається, що незабаром вони вирушають в Україну, але виплат немає.

Військовослужбовці з Башкирії кажуть, що їм перевели по 200 із лишком тисяч рублів – незалежно від того, скільки вони перебувають на навчанні. Про нас забули абсолютно,

– пожалівся окупант.

Крім того, російським військовим не надають харчування. За словами сергія грекова, вони будуть їсти сухпайки.

"Варити нічого. Начальник штабу запропонував по можливості скинутися у спільний казан, щоб купити їжу. На нас дивляться жителі інших регіонів і сміються", – стверджує загарбник.

Також російських солдатів змушують "з гордістю" нести свій прапор і кинули напризволяще.

Нам його вручили, і пливіть, хлопці, як бажаєте. Трохи осад після цього у душі залишається,

– бідкається військовий.

російська влада кидає солдатів напризволяще

росіяни жаліються рідним на своє військове командування. Бояться, що за відмову воювати та вбивати українців отримають тюремне ув'язнення.

Також російські військові не втомлюються бідкатись рідним і близьким на війну в Україні. У перехопленій розмові ворог розповів, що з Криму взагалі ніхто воювати не хоче, а новобранці взагалі нічого не варті.

Крім того, окупант поскаржився на те, що їхніх солдатів ніхто не хоче змінювати. Також українські військові постійно обстрілюють їх на Херсонщині.

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