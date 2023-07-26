Посилено укріплюються у Мелітополі: окупанти усвідомлюють наближення ЗСУ на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку українські сили просуваються дуже важко – по кілометру по мінних полях. А ворог не зупиняє процес мінування.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він зазначив, що окупанти мінують все, що завгодно – починаючи з лісосмуги й закінчуючи приватними домогосподарствами. А на втрати серед цивільного населення їм байдуже.

До теми У межах контрнаступу: як ЗСУ змогли втричі покращити ефективність контрбатарейної боротьби

Посилюється рух спротиву

На сьогодні наші сили фіксують, що окупанти починають готуватися до оборони ключових міст.

Вони будують оборонні споруди, посилено укріплюються у Мелітополі, Бердянську. Вони розуміють, що системність просування Збройних Сил України закінчиться успіхом і дуже швидко доведеться захищати великі міста,

– наголосив Ашурбеков.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

Однак укріплювати зокрема Мелітополь противник почав ще з початку українського контрнаступу – вони рили окопи, створювали інженерні споруди.

"Водночас на Мелітопольщині дуже часто відбуваються партизанські акції, посилюються рух спротиву окупаційній владі. Це виражається як інформаційно – розповсюджуються листівки, буклети, так і в конкретних акціях – підривах колаборантів чи акціях прямої дії. Тому ситуація для росіян складається досить критична", – відзначив депутат.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Перекидають техніку з Криму

Окупанти вважають Запоріжжя ключовим напрямком і стягують туди свої сили. Зокрема ворог підтягує свої ресурси з Херсонського напрямку, а також з Кремінної. Крім того, військова техніка перекидається у Запорізьку область з тимчасово окупованого Криму.

Попри пошкодження Кримського мосту, раніше дуже багато військової техніки було накопичено на півострові й сьогодні вона продовжує поступати на Запорізький напрямок автомобільними трасами та залізницею.

Українські сили це фіксують та б'ють по залізничних вузлах. Проте залізнична система є дуже розгалуженою і частково росіянам вдається поповнювати запаси боєкомплекту та техніки.

"Проте навіть в таких важких умовах українські сили чи не щодня просуваються по кілометру іноді навіть далі у глиб Запорізької області", – підкреслив Аскад Ашурбеков.

Більше про ситуацію на Запоріжжі

Головний сержант роти, десантник Олександр Морозов, що воює на Запорізькому напрямку зазначив, що на цій ділянці фронту тривають важкі бої. Окупанти знали про український контрнаступ і добре підготувались, збудувавши забетоновані окопи з норами.

За словами Морозова, "тут справжній В'єтнам". Проте українські захисники продовжують проводити штурмові дії.

Раніше окупанти обстріляли Запорізьку область. 23 липня росіяни завдали 69 ударів по 20 мирних населених пунктах в регіоні. Ворог атакував чотирма ракетами поблизу обласного центру та району.

Під 61 артилерійський удар потрапили житлові споруди та комунікації населених пунктів області. Також окупанти обстрілювали Запоріжжя з РСЗВ та завдали авіаційних ударів.