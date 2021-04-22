Окупанти вбили на Донбасі військового з Волині: відоме ім'я

Через обстріл російсько-окупаційних військ на Донбасі 22 квітня загинув захисник України. Ним виявився 38-річний військовослужбовець з Волині.

У Волинській обласній раді повідомили, що своє життя за Україну віддав Олександр Анатолійович Луцик. Там висловили співчуття рідним загиблого.

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Що відомо про військового

Військовослужбовець народився 18 травня 1982 року у селі Годомичі, що у Волинській області.

Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону військової частини А4267.

Загибель внаслідок ворожої атаки

Луцик загинув 22 квітня внаслідок влучання протитанкової керованої ракети. Отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

У командуванні ООС зазначили, що ворожий обстріл трапився у районі відповідальності ОТУ "Північ", але де саме – не уточнили.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

Загострення на Донбасі: що відомо

У 2021 році російські найманці збільшили кількість обстрілів по позиціях ЗСУ. Через ворожі атаки від січня загинули 37 захисників України.

Паралельно на початку березня Росія почала стягувати до українських кордонів свої війська. Там заявляли, що це роблять у рамках "бойових навчань".

Напередодні міністр оборони держави-агресорки Сергій Шойгу заявив, що 23 квітня війська почнуть повертати у місця своєї постійної дислокації.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу