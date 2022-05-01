Між дитиною та матір'ю прикріпили міну, яка здетонувала. За словами журналіста Віктора Шлінчака, цю жахливу історію розповів міністр оборони Олексій Резніков.

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Я думав, що після жахливих історій з Бучі і Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська...Просто виродки, інших слів бракує,

– наголосив Шлінчак.

Звірства окупантів в Україні

Коли російські війська відійшли з Київщини, світ побачив страшну картину. Сотні тіл загиблих мирних українців лежали просто на вулицях. У Бучі знайшли братську могилу на понад 400 тіл. Російські військові катували цивільних, після чого вбивали. Провели ексгумацію померлих і з'ясували, що багатьох з них просто розстрілювали.

Могили знаходять досі. Наприкінці квітня у Бучанському районі Київської області виявили ще одне місце масових поховань.

Жахлива історія з Ворзеля

Казахстанець Костянтин Кястутисович, який рятував людей з окупованих територій, розповів вражаючу історію. У Ворзелі окупанти жорстоко познущались з 15-річної дівчинки та її родини.

Дитина розповіла, що її зґвалтували. На очах дівчинки вбили 14-річного хлопчика, а матір підстрелили. Жінка два дні стікала кров'ю і згодом померла. Дитина ж 10 днів просиділа у підвалі.

Усіх нелюдів покарають

В українській розвідці наголосили, що знають імена усіх, хто чинив злочини проти нашої держави та цивільного населення. Жодному окупанту не вдасться сховатися від покарання.

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що до винесення перших вироків щодо воєнних злочинів Росії мине щонайменше 1 – 2 роки. До розслідування на Київщині долучився Міжнародний кримінальний суд.

Однак ЗСУ вже завдали серйозних втрат окупантам з 64 окремої мотострілецької бригади, які причетні до звірств над мирними жителями Бучі.

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