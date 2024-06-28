Окупанти вдарили балістикою по Одесі: в місті сильні вибухи
В Одесі 28 червня пролунали сильні вибухи. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу. У напрямку області також летіли ворожі ракети.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Повітряна тривога в Одеській області пролунала об 11:14. Повітряні сили об 11:42 попереджали про можливе застосування балістики ворогом.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,
– писали військові.
Через хвилину Повітряні сили закликали одеситів перебувати в укриттях. Також моніторингові телеграм-канали писали попередження і до жителів Чорноморська та району.
Про гучні звуки кореспондентка 24 Каналу повідомила близько 11:46. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що у небі було зафіксовано 2 ворожі ракети. За попередніми даними, це були ракети типу "Іскандер-М".
Варто зазначити, що станом на 11:56 повітряна тривога в Одеській області продовжує лунати. Раніше Повітряні сили попереджали про роботу ППО по розвідувальному БпЛА.
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів та гостей Одеси й району, не поспішати виходити з укриттів, адже небезпека ще лишається.
Водночас у телеграм-каналі Monitor писали, що розвідувальний БпЛА "Орлан" продовжує роботу над Великодолинське-Овідіополь. Цей літальний апарат коректує вогонь балістики.
За попередніми даними, на місці влучання також вже фіксують пожежу. Однак поки що місцева влада не коментувала наслідки ворожої атаки.
Що кажуть про вибухи в Одесі у Повітряних силах
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемаратону зазначив, що вибухи в Одесі сталися близько опівдня. Ворог застосував свою балістичну ракету, її тип ще встановлюють фахівці.
Про наслідки стане відомо зовсім згодом. Уже не вперше, коли ворог застосовує свої ракети з території тимчасово окупованого Криму. Бачимо, що вдень він (ворог – 24 Канал) вдається більше до атак своїми балістичними ракетами, також, зокрема, і часто застосовує свої керовані авіаційні ракети типу Х-59,
– наголосив Євлаш.
Майор також наголосив, що пуски балістики росіянами в різні частини доби залежить від цілей, які перед собою ставить ворог. Тому тут немає закономірності застосування цих ракет вночі чи вдень.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.