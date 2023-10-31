Окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус

Російські окупанти 31 жовтня вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус на Херсонщині. За попередніми даними, постраждали 2 людей.

Сили оборони Півдня повідомили, що загрози їхнім життям, на щастя, немає. Постраждалим надали усю необхідну допомогу.

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Деталі про удар по евакуаційному автобусу

Волонтери допомагали евакуюватися мешканцям одного із сіл Бериславщини. Воно регулярно потерпає від терористичних ударів російських окупантів.

Під час прямування трасою мікроавтобус наздогнав ударний дрон, запущений з лівого берега. Попередньо, постраждало 2 людей, їм надано допомогу, загрози їхньому життю нема. Терористи ще раз довели, що їх мета саме терор мирних людей,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен завданий удар по українській території. Всі міста й села звільнять від ворога.

Росія влучила в автобазу в Херсоні

Російські окупанти 31 жовтня обстріляли Херсон. Ворог влучив в автобазу, розташовану у самому центрі міста. Знищено щонайменше 5 автомобілів. На щастя, ніхто не загинув. Водночас є дані про двох постраждалих. Це – 34-річний водій та 58-річний двірник. Наразі обоє чоловіків перебувають під наглядом медиків. Деталей про їхній стан не розкривають.