Росіяни вдарили по дитячому будинку-інтернату: у ДСНС показали, як рятували людей

Російські окупанти продовжують цинічно завдавати удари по території України. Вранці 13 червня ворог влучив у Білопільський дитячий будинок-інтернат.

Удар зафіксували о 05:15. Мовиться про чотири прямі влучання. На місці удару спалахнула пожежа.

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На Сумщині рятувальники залучалися до ліквідації наслідків ворожого удару по дитячому будинку-інтернату. Окрім значних руйнувань спалахнула пожежа. На місце удару негайно прибули вогнеборці, які оперативно локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню, та приборкали пожежу,

– мовиться у повідомленні.

Рятувальники та представники місцевої влади розпочали евакуацію. У безпечні місця вдалося перевезти 100 підопічних інтернату.

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Нещодавно Росія атакувала Сумську область дронами

Російські окупанти 7 червня атакували Сумщину дронами-камікадзе. Упродовж декількох годин зафіксували 13 вибухів. Руйнування зафіксували у Юнаківській громаді. Там "Шахед" влучив у житловий будинок. На жаль, загинули 2 людей. Окрім того, повідомили про постраждалого.

В Офісі Президента наголосили, що Росія запустила дрон прямісінько у житловий будинок. Країна-терористка продовжує скоювати геноцид українців.