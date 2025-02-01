Окупанти вдарили по Харкову: спалахнула пожежа в будинку, є постраждалі

Вранці 1 лютого російські загарбники атакували Харків. На жаль, є постраждалі. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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Атака на Харків 1 лютого

Росія атакувала Харків вранці 1 лютого. У місті прогриміла серія вибухів. Голова ОВА повідомив, що зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах. Уже незабаром додав, що профільні служби виїхали на місце прильоту у Холодногірському районі.

О 07:48 Синєгубов повідомив, що в Харкові внаслідок ворожої атаки є постраждала. Жінка зазнала поранення. За даними медиків, вона у важкому стані.

Уже о 07:52 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 2. Виникла пожежа в приватному житловому будинку.