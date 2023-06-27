Удар по кафе у Краматорську: загинуло 2 людей, багато травмованих, серед них – дитина
27 червня 2023, 21:09Читать новость на русском
Джерело:Ігор Клименко
Російські окупанти увечері 27 червня завдали терористичний удар по Краматорську. На жаль, є загиблі та постраждалі.
Ігор Клименко розповів, що російські окупанти прицільно скоїли удар по місцях скупчення людей. На жаль, загинули двоє людей.
Зверніть увагу Потужності в них ще є, – Гуменюк пояснила затишшя перед масованими атаками окупантів
Два ракетні удари по Краматорську. Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей. Загинуло 2 людей 22 травмованих, з яких – одна дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків,
– мовиться у повідомленні.