Удар по кафе у Краматорську: загинуло 2 людей, багато травмованих, серед них – дитина

Російські окупанти увечері 27 червня завдали терористичний удар по Краматорську. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Ігор Клименко розповів, що російські окупанти прицільно скоїли удар по місцях скупчення людей. На жаль, загинули двоє людей.

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Два ракетні удари по Краматорську. Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей. Загинуло 2 людей 22 травмованих, з яких – одна дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків,

– мовиться у повідомленні.