Окупанти вдарили по підприємству на Дніпропетровщині: після влучання виникла пожежа

Росія продовжує атакувати мирні українські міста та нищити їхню інфраструктуру. Зокрема, під ударом знову опинилась Дніпропетровська область.

Вночі проти 10 березня Росія атакувала нашу державу "Шахедами" та ракетами. Одне із влучань сталось на підприємстві у Новомосковському районі.

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Є постраждалий

Приміщення підприємства, куди влучила ракета, зайнялось.

Внаслідок російського удару постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, він лікуватиметься вдома.

Крім цього, пізно ввечері 9 березня на території області було збито 2 шахеди в Криворізькому та Нікопольському районах. Росія не перестає запускати по території України повітряні цілі, однак наші сили ППО роблять все можливе для захисту нашого неба.

Як вночі 10 березня працювала ППО