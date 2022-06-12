Окупанти вдарили по Вуглегірській ТЕС: масштабна пожежа потрапила на відео

Російські військові завдали удару по Вуглегірській ТЕС, що в Донецькій області. Унаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа.

На території теплоелектростанції сталася сильна пожежа

Збройні сили Росії вдарили по одній з найбільших теплових електростанцій в Україні. Повідомляється, що за Вуглегірську ТЕС вже декілька тижнів ідуть бої між ЗСУ та окупантами.

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Обстріл російських військових призвів до того, що на території теплоелектростанції сталася сильна пожежа. Також зруйнована адміністративна будівля.

Місцеві журналісти опублікували відео пожежі. Здалеку над Вуглегірською ТЕС видно великий стовп сірого диму.

Відео пожежі на Вуглегірській ТЕС

Вуглегірську ТЕС, яка розташована в місті Світлодарськ, за попередніми даними, контролюють ЗСУ. Водночас Світлодарськ був зайнятий російськими військами.

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Яка ситуація на Донеччині

За даними Офісу Президента з регіонів, у Донецькій області росіяни обстрілюють не тільки позиції українських військових, а й прифронтові населені пункти.

Унаслідок цинічних ударів протягом 11 червня в Донецькій області загинули 2 цивільних і 10 отримали поранення.

Також повідомлялося, що в районі Торецька вороги пошкодили електромережі, через що вся північ області залишилась без світла. Частково відновити електропостачання вдалось лише під ранок.

З Донеччини продовжують вивозити мирних мешканців попри обстріли. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що кількість охочих покинути область невелика, проте в деякі дні погоджуються виїхати до 100 людей. За його словами, побільшало охочих виїхати з Костянтинівки.

Варто зазначити, що під обстрілами в останні тижні опинився окупований Донецьк, по мирних кварталах якого українські військові ніколи не били. Російські військові навмисно обстрілюють Донецьк, щоб звинуватити в цьому Україну.

За оперативними даними Генштабу ЗСУ, російські військові зосередили сили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Росіяни намагаються встановити контроль над Сєвєродонецьком і вдарили по позиціях ЗСУ на Донецькому напрямку.

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