Окупанти вдарили ракетами по Харкову: є поранений

28 грудня російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Харкову. Прильот зафіксували у Слобідському районі міста.

Наразі невідомо, чи є постраждалі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо про обстріл Харкова

Окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється,

– заявив очільник регіону.

Удар по Харкову також підтвердив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко:

"Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події", – повідомив він.

До цього Олег Синєгубов заявляв, що наразі небезпека загрожує жителям Харкова та області.

Є постраждалий

Згодом очільник регіону повідомив, що внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

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