Окупанти вдарили ракетами по Харкову: є поранений
Джерело:Олег Синєгубов
28 грудня російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Харкову. Прильот зафіксували у Слобідському районі міста.
Наразі невідомо, чи є постраждалі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Що відомо про обстріл Харкова
Окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється,
– заявив очільник регіону.
Удар по Харкову також підтвердив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко:
"Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події", – повідомив він.
До цього Олег Синєгубов заявляв, що наразі небезпека загрожує жителям Харкова та області.
Є постраждалий
Згодом очільник регіону повідомив, що внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Що відбувається на Харківщині
- 16 грудня окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини.
15 грудня очільник ОВА повідомив, щоб жителі перебували в укриттях, адже росіяни завдавали ударів по області. Орієнтовно о 14:33 повідомили, що у Харкові пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив це.
У листопаді росіяни обстріляли Індустріальний район. За попередніми даними, окупанти влучили у промисловий об'єкт.
Нещодавно нацгвардійці та військова контррозвідка виявили так званий мінний коридор на Півночі Харківської області та ліквідували його.
- На вулиці Бучми в районі Північної Салтівки, що в Харкові, 11 листопада стався нещасний випадок. Під час прогулянки неповнолітні підірвалися на касетному боєприпасі.
- До речі, під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними українцями.
- Нагадаємо, що у катівні в Пісках-Радьківських знайшли зуби, протигази, кайданки. А в Боровій один із закатованих намагався викарбувати на стіні свій позивний.