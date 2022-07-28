Окупанти вдарили з РСЗВ по Криворізькому району: загинула людина, є постраждалі
Джерело:телеграм Валентина Резніченка
Ворог підступно обстріляв Дніпропетровщину, вдаривши по Криворізькому району. Окупанти цілеспрямовано поцілили по агропідприємству
Деталі обстрілу повідомив голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко.
Важливо росія не як люди – вони насолоджуються, дивлячись на смерті в прямому ефірі, – Подоляк
Він розповів, що ворог застосував реактивні системи залпового вогню, обстрілявши Широківську громаду, що у Криворізькому районі.
Російська армія знову ударила по Криворізькому районі. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені – вони у лікарні,
– сказав голова Дніпропетровська ОВА.
За словами Резніченка, на місці події спалахнула пожежа, працюють вогнеборці.
Ракетні обстріли України
У день хрещення Київської Русі, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Звісно ж, росіяни не могли не "привітати" нас з цим. Щоправда, зробили вони це у традиційній для терористів манері – обстрілявши мирні міста.
Так, з території білорусі зранку 28 липня було випущено близько 25 ракет по Україні. Ракети запустили з аеродрому в Зябрівці Гомельської області. Зокрема:
- 5 смертоносних снарядів прилетіли у Вишгородський район Київської області. Наразі даних щодо жертв і поранених немає. На місці події працюють екстрені служби.
- Від російських ударів постраждали заклади освіти та житлові будинки у Миколаєві. Школа фактично зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.
- російські вбивці атакували і Чернігівську область. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюють.
- Неспокійно було і у Чугуєві, що на Харківщині. Інформацію щодо того, чи є постраждалі унаслідок удару, зараз з'ясовують. Однак точно відомо про руйнування житлових будинків через атаку.
Яка ситуація на фронтах України станом на 28 липня: дивіться відео