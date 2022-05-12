Окупанти вдруге запустили ракету по Хортиці

Російські окупанти 12 травня запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця.

Це сталось близько 10:00. Спалахнула пожежа, повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.

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Що відомо про атаку

Територію ураження обстежили. Жодних руйнувань інфраструктури не було. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих теж немає.

У місцевій ОВА нагадали, що ворог вже вдруге зазіхає на Хортицю – серце козацтва та колиску державності.

Попередня атака

Минулого разу російські військові випустили 2 крилаті ракети по острову 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств. Поранення зазнали 8 людей.

До слова, у той час залізничним полотном мосту їхав евакуаційний потяг Запоріжжя – Львів. Ударна хвиля пошкодила 4 вагони, там повилітали вікна. Люди не постраждали.

Ракетні удари по Запоріжжю

Напередодні 11 травня росіяни обстріляли селище Комишуваха Запорізького району. Влучили не у військові об'єкти, а в житловий квартал селища. Загинув 50-річний місцевий житель.

Вже 12 травня російські війська вдарили крилатою ракетою по самому Запоріжжі. Одразу після "прильоту" спалахнула пожежа.

Зауважимо, Служба безпеки України запобігла теракту у Запоріжжі. Співробітники СБУ затримали мешканця Дніпра, який планував влаштувати вибух. Диверсант змайстрував вибуховий пристрій і замаскував його під милицю. Ба більше, він начинив її цвяхами та болтами.

Нагадаємо, частина Запорізької області – тимчасово окупована росіянами. Окупанти чинять там терор та знущаються з українців. Загарбники почали глушити мобільний зв'язок для місцевих жителів. Ймовірно, вони підтягують підкріплення і не хочуть, щоб про це дізналися ЗСУ. У Бердянську люди можуть слухати лише місцеве радіо, яке окупанти назвали "Свободный Бердянськ". Звідти говорять тільки пропаганду.

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