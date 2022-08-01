окупанти ведуть наступ на Бахмут, бої тривають: штурм Пісків знову провалився

росія намагається захопити все більше території України. Її наступною ціллю є місто Бахмут.

У Генштабі на ранок 1 серпня повідомили, що наступ на місто триває. Там продовжуються бої.

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Безуспішний штурм Пісків

Також у Генштабі повідомили, що росіяни вели штурмові дії в напрямку селища Піски. Та для них вони стали провальними. Ворог змушений був відійти. Загалом на Авдіївському напрямку окупанти вели обстріли поблизу населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. Били з авіації біля Веселого.

На Краматорському напрямку активізації ворога не було. Натомість були обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар'ївки та Спірного. Ворог завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного.

У Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку були обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір'я та Травневого. Ворог завдавав ударів з авіації неподалік Кодеми.

Крім того, росіяни намагалися розвідати позиції наших військ в напрямку Яковлівки. Та для них все минулося безуспішно, розвідувальну групу противника знешкодили. Також ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара. Все було без успіхів, росіяни відійшли.

Що відомо про нову фазу наступу росії

Ворог готується захопити ще більше території України. Для цього вони накопичують техніку та особовий склад. В американському Інституті вивчення війни розповідали, що російські війська відновили наступальні операції на південний захід від Ізюма. Окупанти почали накопичувати військову техніку в Бєлгородській області, на схід від російських наземних ліній зв'язку з Ізюмом.

Натомість наші воїни, які захищають південні регіони, 31 липня завдали потужного удару по ешелону з військовою технікою ворога. Також ліквідували станції радіоелектронної боротьби. На всіх інших напрямках боїв ЗСУ також дають гідну відсіч ворогу та змушують його зазнавати втрат і відступати.

Також в ОК "Південь" зазначали, що керівництво окупаційних військ росії може невдовзі розпочати створювати ударні групи й на Криворізькому напрямку. Проте поки там лише триває нарощення сил ворога.

Як ворог панікує на фронті: дивіться відео