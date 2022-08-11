У Генштабі пояснили, чому росіяни приділяють найбільшу увагу на напрямках біля кордону білорусі

російські окупанти приділяють найбільшу увагу повітряній розвідці на напрямках біля кордону з білоруссю. ЗСУ збивають безпілотники ворога один за одним.

окупанти з безпілотників розвідують обстановку на кордоні

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 11 серпня. Наголошують, що росіяни також регулярно обстрілюють прикордоння.

Увага Невдалі штурми ворога біля Бахмутського та Зайцевого: карта бойових дій станом на 11 серпня

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках, за даними командування, обстановка суттєвих змін не зазнала.

Водночас на Сумщині ворог із ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Ворожба, Мезенівка, Павлівка та Білопілля, а на Чернігівщині – неподалік села Логи.

Також у командуванні пояснили, що російські окупанти намагаються розвідати позиції українських захисників використовуючи безпілотники.

Значну увагу окупанти приділяють повітряній розвідці БпЛА,

– наголошують у Генштабі.

Чи можливий наступ білорусі на Україну

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко усіма способами відтягує вторгнення в Україну.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що білоруська армія наразі не готова до наступу на Україну. Початку бойових дій не хоче і білоруське суспільство.

З 9 серпня у Мінську стартували збори з підрозділами територіальної оборони. Також до участі білоруський генштаб залучив і військових запасу.

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