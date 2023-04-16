Окупанти у Великодню ніч обстріляли центр Донецька: вдарили по храму, загинула жінка

У Великодню ніч проти 16 квітня росіяни цинічно вдарили по тимчасово окупованому Донецьку. Окупанти, попри небезпеку для людей, б'ють по церквах.

Так, у цю ж ніч вороги зруйнували церкву на Запоріжжі. Там нікого не було. У Донецьку ж в храмі є щонайменше одна поранена людина.

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Що відомо про атаку росіян на Донецьк

Росія обстріляла центр Донецька. З телеграм-каналів відомо, що внаслідок атаки постраждали:

Критий ринок;

район "Донбас Арени";

територія біля школи №22;

дитячий садок на бульварі Шкільному.

Станом на 4:43 16 квітня місцеві телеграм-канали писали про одну загиблу людину на автостанції біля Критого ринку та четверо поранених. З них одна людина – зазнала поранень у церкві.

На опублікованих в мережі відео, які ми з етичних міркувань не можемо показати, помітно, що загинула жінка, яка могла бути вагітною. Про це пишуть і в місцевих телеграм-каналах.



Росія могла вбити в Донецьку вагітну жінку / Скриншот з телеграм-каналів

Звідки стріляли росіяни по Донецьку

24 Каналу з власних джерел відомо, що окупанти стріляли з тимчасово окупованого селища Піски. Пошкодили Критий ринок та били по церкві.

Окрім того, по центру Донецька стріляли з мінометів. Цю зброю росіяни могли розмістити в районі "Донбас Арени". Адже місцеві мешканці чули виходи та приходи.



Як місцеві коментують обстріли / Скриншот з телеграм-каналів

Наслідки обстрілу дитсадка на Шкільному бульварі: дивіться відео

Росіяни атакували Критий ринок: дивіться відео

Вороги обстріляли Донецьк та традиційно звинуватили Україну: дивіться відео Андрія Цаплієнка

Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що росіяни з реактивної системи залпового вогню вдарили по району храму, де тривала пасхальна служба.

Загинула жінка, багато поранених. Лицемірним ра***тським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції,

– зазначив журналіст.

Він також додав, що вороги цинічно та традиційно в пасхальну ніч вдарили в центр Донецька, щоб звинуватити Україну.

Проте місцеві мешканці все чують та навіть в коментарях пишуть, що виходи були з центру міста. Тобто навіть люди, яких окупанти намагались переконати своєю цинічною пропагандою та брехнею, не вірять їм та розуміють, що це Росія атакує тимчасово окупований Донецьк.

Момент атаки в Донецьку: дивіться відео

Росія вдарила по церкві в Донецьку: дивіться відео

Наслідки атаки в Донецьку / Фото з телеграм-каналів