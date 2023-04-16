Окупанти у Великодню ніч обстріляли центр Донецька: вдарили по храму, загинула жінка
У Великодню ніч проти 16 квітня росіяни цинічно вдарили по тимчасово окупованому Донецьку. Окупанти, попри небезпеку для людей, б'ють по церквах.
Так, у цю ж ніч вороги зруйнували церкву на Запоріжжі. Там нікого не було. У Донецьку ж в храмі є щонайменше одна поранена людина.
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Що відомо про атаку росіян на Донецьк
Росія обстріляла центр Донецька. З телеграм-каналів відомо, що внаслідок атаки постраждали:
- Критий ринок;
- район "Донбас Арени";
- територія біля школи №22;
- дитячий садок на бульварі Шкільному.
Станом на 4:43 16 квітня місцеві телеграм-канали писали про одну загиблу людину на автостанції біля Критого ринку та четверо поранених. З них одна людина – зазнала поранень у церкві.Зверніть увагу! На опублікованих в мережі відео, які ми з етичних міркувань не можемо показати, помітно, що загинула жінка, яка могла бути вагітною. Про це пишуть і в місцевих телеграм-каналах.
Росія могла вбити в Донецьку вагітну жінку / Скриншот з телеграм-каналів
Звідки стріляли росіяни по Донецьку
24 Каналу з власних джерел відомо, що окупанти стріляли з тимчасово окупованого селища Піски. Пошкодили Критий ринок та били по церкві.
Окрім того, по центру Донецька стріляли з мінометів. Цю зброю росіяни могли розмістити в районі "Донбас Арени". Адже місцеві мешканці чули виходи та приходи.
Як місцеві коментують обстріли / Скриншот з телеграм-каналів
Наслідки обстрілу дитсадка на Шкільному бульварі: дивіться відео
Росіяни атакували Критий ринок: дивіться відео
Вороги обстріляли Донецьк та традиційно звинуватили Україну: дивіться відео Андрія Цаплієнка
Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що росіяни з реактивної системи залпового вогню вдарили по району храму, де тривала пасхальна служба.
Загинула жінка, багато поранених. Лицемірним ра***тським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції,
– зазначив журналіст.
Він також додав, що вороги цинічно та традиційно в пасхальну ніч вдарили в центр Донецька, щоб звинуватити Україну.
Проте місцеві мешканці все чують та навіть в коментарях пишуть, що виходи були з центру міста. Тобто навіть люди, яких окупанти намагались переконати своєю цинічною пропагандою та брехнею, не вірять їм та розуміють, що це Росія атакує тимчасово окупований Донецьк.
Момент атаки в Донецьку: дивіться відео
Росія вдарила по церкві в Донецьку: дивіться відео
Наслідки атаки в Донецьку / Фото з телеграм-каналів
Зверніть увагу! Росіяни на Запоріжжі зруйнували церкву в селищі міського типу Комишуваха Запорізької області. На щастя, там не було богослужіння. Фото з місця інциденту – дивіться тут.