Окупанти весь день гатили з артилерії по Харкову та області: багато загиблих і поранених

Російські окупанти безперервно обстрілюють Харківщину. Збройні сили Росії гатили по області протягом всього дня 28-го квітня.

Росіяни обстріляли Київський і Немишлянський райони Харкова

Про наслідки ворожих ударів повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, під вогнем росіян продовжують гинути мирні люди.

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Як розповів Синєгубов, російські військові продовжили гатити по Харкову, використовуючи артилерію. Окупанти обстріляли Київський і Немишлянський райони.

На жаль, внаслідок обстрілу двоє мирних мешканців загинули. Ще четверо харків'ян поранені.

Окрім того, війська агресора обстріляли населені пункти Харківського району:

у Хролах – 1 поранений;

у Котлярах – 1 поранений, 1 людина загинула;

у Покотилівці – 5 поранених і 2 загиблих.

Яка ситуація на Харківщині

Харківський мер Ігор Терехов заявляв, що росіяни чинять геноцид української нації, адже безперервно обстрілюють Харків.

Протягом 27-го квітня в Харкові та області виникло 18 пожеж внаслідок російських обстрілів.

Водночас слід зазначити, що ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

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