Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирних містах України. Сьогодні вкотре вгатили по Дніпропетровщині.

Окупанти вгатили з артилерії по дитсадку, церкві і будинках у Криворізькому районі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Окупанти завдали удару по Криворізькому районі

Удар був не перший за сьогодні. Росіяни обстрілювали Криворізький район 25 травня декілька разів.

Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Влучили по Великій Костромці та Мар'янському. Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки,

– заявив очільник ОВА.

Інформації про постраждалих внаслідок удару наразі немає.

Окупанти завдали удару по Криворізькому районі / Фото з телеграму Валентина Резніченка​

Окупанти завдали удару по Криворізькому районі / Фото з телеграму Валентина Резніченка​

Ворог завдав 3 ракетні удари по Кривому Рогу

У ніч проти 25 травня російська армія завдала трьох ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Відомо, що поцілили у промислове підприємство Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки об'єкт зазнав серйозних руйнувань – його повністю зруйновано .

"Прильоти" трапилися під час того, як майже по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги близько 04:55.

Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. 23 травня росіяни вгатили по Дніпропетровщині аж 4 рази. В ОВА пояснили, що є серйозні руйнування залізничної колії й контактної мережі, а у 12 будинках, які розташовувалися неподалік пошкоджені дахи та вибиті вікна. На щастя, жертв не було.

Ніч та ранок 24 травня на Дніпропетровщині також були неспокійними – окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду, а також влучили по Великій Костромці. У результаті є руйнування, проте люди не постраждали.

Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти вирішили "демілітаризували" поле у Павлоградському районі. Раніше туди прилетіла ракета. Внаслідок удару утворилася вирва глибиною у 4 метри.

При цьому українські захисники продовжують нищити ворожих розвідників, зокрема і в небі над Дніпропетровщиною. Загалом за добу ППО ліквідувало 11 безпілотників.

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