Окупанти вгатили по Донеччині авіабомбами, ракетами і "Градами": є загиблі й поранені

Російські окупанти вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами "Град" і "Смерч". Внаслідок атак загинуло 6 людей, поранено – 12.

Росіяни обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині

Загалом російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. За даними поліції, руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів.

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Надійшла інформація про шістьох загиблих мирних жителів, ще 12 поранені. Руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів – житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури,

– зазначили у поліції.

Росіяни використовували важке озброєння

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також ракетами.

Воєнні злочини Росії задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України,

– йдеться у повідомленні.

Також у поліції попросили мешканців Донецької області дотримуватись комендантської години та не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Росіяни обстріляли 10 селищ на Донеччині / Фото Нацполіція

Донеччина – найгарячіший напрямок на фронті

За оперативними даними Генштабу, російські окупанти обстрілюють Донеччину з усього спектру озброєння – хочуть виснажити військових ЗСУ. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках – ворог продовжує наступ.

Водночас на Авдіївському напрямку завдяки ЗСУ росіяни відійшли на раніше зайняті позиції з втратами. Дещо спокійніше також на Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що ситуація в області складка та напружена. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру. Однак наші воїни роблять усе можливе, щоб зупинити окупантів.

Так, українські захисники підірвали захоплені ворогами мости між Рубіжним та Сєвєродонецьком, аби стримати їхній наступ.

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