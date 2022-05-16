Окупанти вгатили по Донеччині авіабомбами, ракетами і "Градами": є загиблі й поранені

16 травня 2022 , 10:27
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Джерело:

Поліція Донецької області

Російські окупанти вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами "Град" і "Смерч". Внаслідок атак загинуло 6 людей, поранено – 12.

Росіяни обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині

Загалом російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. За даними поліції, руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів.

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Надійшла інформація про шістьох загиблих мирних жителів, ще 12 поранені. Руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів – житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури,
– зазначили у поліції. 

Росіяни використовували важке озброєння

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також ракетами.

Воєнні злочини Росії задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України,
– йдеться у повідомленні. 

Також у поліції попросили мешканців Донецької області дотримуватись комендантської години та не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Росіяни обстріляли 10 селищ на Донеччині / Фото Нацполіція 

Донеччина – найгарячіший напрямок на фронті 

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Автор: Анастасія Лукашевська