Окупанти вгатили по Донеччині авіабомбами, ракетами і "Градами": є загиблі й поранені
Джерело:Поліція Донецької області
Російські окупанти вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами "Град" і "Смерч". Внаслідок атак загинуло 6 людей, поранено – 12.
Росіяни обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині
Загалом російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. За даними поліції, руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів.
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Надійшла інформація про шістьох загиблих мирних жителів, ще 12 поранені. Руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів – житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури,
– зазначили у поліції.
Росіяни використовували важке озброєння
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також ракетами.
Воєнні злочини Росії задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України,
– йдеться у повідомленні.
Також у поліції попросили мешканців Донецької області дотримуватись комендантської години та не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.
Росіяни обстріляли 10 селищ на Донеччині / Фото Нацполіція
Донеччина – найгарячіший напрямок на фронті
- За оперативними даними Генштабу, російські окупанти обстрілюють Донеччину з усього спектру озброєння – хочуть виснажити військових ЗСУ. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках – ворог продовжує наступ.
- Водночас на Авдіївському напрямку завдяки ЗСУ росіяни відійшли на раніше зайняті позиції з втратами. Дещо спокійніше також на Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що ситуація в області складка та напружена. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру. Однак наші воїни роблять усе можливе, щоб зупинити окупантів.
- Так, українські захисники підірвали захоплені ворогами мости між Рубіжним та Сєвєродонецьком, аби стримати їхній наступ.
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