Першу лінію оборони росіян затопило: на яку відстань відійшли окупанти на Херсонщині

Підрив росіянами Каховської ГЕС змінив лінію фронту на Півдні України. Російські сили на лівому березні втратили першу лінію оборони.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила звіт ISW про те, що вода змила першу лінію оборони окупантів на лівобережжі, пише 24 Канал. Вона заявила, що підтоплення через підрив Каховської ГЕС передусім позначилося на лівобережжі, яке географічно розташоване нижче за правий берег.

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На першій лінії оборони окупанти облаштували мінно-вибухові загородження

"Це абсолютно зрозуміло, тому що лівий берег географічно нижчий за правий і підтоплення, яке спричинило руйнування Каховської ГЕС, у більшості відбилося на лівому березі, зокрема на першій лінії оборони ворога", – сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що на першій лінії оборони окупанти облаштували мінно-вибухові загородження.

Побоюючись прориву Сил оборони через Дніпро, форсування Дніпра, виходу на більш пологий берег – вони довгий час утворювали там дуже широкі та багатосмугові мінні поля,

– сказала вона.

Гуменюк додала, що росіяни мінували територію як від важкої техніки, так і від сухопутного десанту.

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Речниця ОК "Південь" заявила, що велика, важка і швидкісна вода підірвала щільно замінований берег, зокрема лінію оборони росіян, змиваючи міни.

Вона (вода – 24 Канал) дійсно зруйнувала облаштовану оборону й накрила собою,

– сказала Гуменюк.

На яку відстань відступили окупанти

Представниця ОК "Південь" повідомила, що вода змусила відсунутися сили ворога за різними показниками на різних ділянках від 5 до 15 кілометрів.

Гуменюк заявила, що це відразу відбилося на кількості обстрілів правого берега. Зокрема, обстрілів стало удвічі менше, тому що росіяни зайняті передислокацією.

Відтак, війська агресора не можуть активно бити по правому берегу. Водночас вона наголосила, що обстріли не припиняються, але їх стало дещо менше.

При цьому окупанти використовують не всі види озброєння та не на всій протяжності ділянки фронту. Зокрема, у росіян на лівому берегу виникли труднощі з мінометними розрахунками.

У першу чергу, за її словами, це на собі відчув Херсон, який потерпав від мінометних обстрілів.

Водночас на окупованому лівому березі залишається ворожа важка артилерія, РСЗВ, використання ударних БпЛА, і дронів-спостерігачів з розривними гранатами. Крім того, ворог може атакувати авіабомбами.

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