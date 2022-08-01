росіяни намагаються відремонтувати Антонівський міст, але роблять це недолуго

На Херсонщині російські окупанти намагаються відновити Антонівський міст. Роблять це без жодних інженерних планів.

Окупанти намагаються відновити Антонівський міст

26 липня Збройні Сили України завдали філігранних ударів по Антонівському мосту – це був стратегічно важливий для російських загарбників шлях. Як стало відомо зі слів заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевська, окупанти вже намагаються його відновити.

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росіяни намагаються відновити Антонівський міст. Працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів – просто накривають плитами пошкоджені ділянки,

– повідомив він.

За непідтвердженою поки що інформацією, для цього вони збиралися використовувати ПАГи, аеродромні плити.

Також Соболевський зазначає, що якість ремонту та надійність мосту після нього викликають великі сумніви. Ще підкреслив, що у будь-якому випадку координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться.

Гадаємо, росіянам не варто очікувати ще одного попередження від ЗСУ, краще покинути території добровільно, доки туди не дійшла наша армія, а вона вже близько!

Удар по Антонівському мосту: коротко

Перші повідомленні про ймовірні пошкодження мосту з'явились ще ввечері 26 липня. Місцеві почали публікувати в соцмережах відповідні відео, де було чути потужні вибухи.

Вранці 27 липня цей факт підтвердили в ОК Південь. Зокрема, речниця Наталія Гуменюк зауважила, що "удари були філігранними".

Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ могли атакувати Антонівський міст саме тоді, коли російські окупанти переправляли ним техніку.

Окупаційна "влада" Херсонської області визнала удар по мосту, але наголосила, що це ніяк не вплине на хід війни.

Водночас в Офісі Президента натякали росіянам, що вони можуть добровільно залишити Херсон. Їх попереджали, що Антонівського мосту може просто не стати і тоді їм нікуди буде тікати.

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