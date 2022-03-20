Окупанти відправляють маріупольців у фільтраційні табори, – Кириленко

Є свідчення про те, що росіяни насильно вивезли з Маріуполя вже понад тисячу людей. Йдеться передусім про мешканців Лівобережного району.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, наголосивши, що такі дії – неприпустиме порушення всіх можливих норм міжнародного права.

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Окупанти вивозять людей із Маріуполя

Точно відомо про вивезення:

мешканців вулиць Українського козацтва та Азовстальської,

жителів Виноградного,

а також тих, хто переховувався від російських бомбардувань у спортивному клубі на 17-му мікрорайоні.

Повідомляється, що Збройні Сили України відійшли від місць масового скупчення людей, щоб не наражати їх на небезпеку обстрілів. Цим скористалися окупанти.

Тепер росіяни чинять з українцями так само як у 1944 році вчинили з кримськими татарами,

– пише Павло Кириленко

Він додає, що окупанти відправляють маріупольців у фільтраційні табори, перевіряють телефони та відбирають українські документи. Після цього частині видають свій окупантський "аусвайс" і відправляють на територію Росії.

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