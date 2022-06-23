Окупанти відпустили з полону проректора Херсонського держуніверситету

Російські окупанти відпустили проректора Херсонського державного університету Максима Вінника з полону. Зараз він уже в безпеці.

Проректор перебуває на підконтрольній Україні території. Про це повідомив ректор університету Олександр Співаковський на фейсбук-сторінці 23 червня.

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Максима Вінника звільнили з полону

Співаковський каже, що Максим Вінник сам до нього зателефонував і розповів, що перебуває в безпеці.

Проректор Херсонського державного університету Максим Вінник вже на підконтрольній Уряду території України. Тільки що зателефонував і сповістив, що з ним нарешті все добре і він у безпеці!

– мовиться в повідомленні.

Ректор Херсонського вишу подякував усім, хто переймався долею Максима Вінника.

"Спасибі освітянській спільноті – викладачам, співробітникам, студентам нашого університету та інших університетів країни та закордоння… Спасибі Міністерству освіти і науки України, міжнародним та державним правозахисним інституціям, правоохоронним органам, громадськості, журналістам… Всім-всім!" – радо наголошує Олександр Співаковський.

Що відомо про викрадення проректора Херсонського університету

14 червня ЗМІ повідомили, що російські окупанти захопили головний корпус Херсонського університету. Потім вони вдерлися до гуртожитку, викрали проректора Максима Вінника й повезли його в невідомому напрямку.

Як повідомили очевидці, чоловіка схопили озброєні росіяни, а схопити його наказала Тетяна Томіліна. Вона ж керувала і захопленням головного корпусу ХДУ. Томіліна з 2014 року відома своїми проросійськими поглядами.

Останні новини з Херсона

Зранку 23 червня Генштаб повідомив про те, що російські загарбники хочуть штурмувати населені пункти в Миколаївській області, щоб вийти на межі Херсонщини. Мовиться про напрямки Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве.

Українські захисники рішуче просуваються у напрямку Херсона. Проте будь-яку інформацію щодо цього слід поширювати дуже обережно, щоб не нашкодити українським захисникам. Заступниця Міноборони Ганна Маляр каже, що "інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Це шкодить ЗСУ". Офіційні дані завжди повідомляє Генштаб.

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